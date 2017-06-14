Стратегические бомбардировщики Ту-160М2 защитят от всех типов ракет

В Избранное

Скопировать

Москва, 14 июня. Специалисты приступили к разработке бортового комплекса обороны для модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, который защитит воздушное судно от всех типов ракет. Об этом заявил советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

«Мы понимаем, что там будет стоять принципиально новый комплекс обороны, который разрабатывается в новой опытно- конструкторской работе. Он будет защищать от всех возможных типов ракет», — цитирует его ТАСС.

Представитель КРЭТ добавил, что этот комплекс способен выявить цели на расстоянии в несколько сотен километров. Также Михеев заявил, что Ту-160М2 снабдят принципиально новыми системами высокоточной навигации.

Добавим, ранее в Минобороны объявили о планах на 100% модернизировать все стратегические бомбардировщики Ту-160, которые находятся в строю.