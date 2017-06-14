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Парень зверски расправился со своей бабушкой в Нижегородской области
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Парень зверски расправился со своей бабушкой в Нижегородской области

9:26  14 Июня 2017
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Парень зверски расправился со своей бабушкой в Нижегородской области

Нижний Новгород, 14 июня. Житель Дзержинска подозревается в убийстве своей 70-летней бабушки. Тело пенсионерки обнаружено в ее квартире на проспекте Циолковского с множественными ранениями по всему телу. Уголовное дело против ее внука возбуждено по статье «Убийство».

Как стало известно ФАН, 27-летний подозреваемый без каких-либо причин нанес своей бабушке множественные ранения молотком и ножом. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он перенес тело погибшей родственницы на балкон.

По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете у психиатра. В рамках расследования следователь назначит ему стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

#убийство #дзержинск #псих
Дана Балан
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