Заявление на фоне санкций: Тиллерсон рассказал о просьбе союзников наладить отношения с Россией

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Об улучшении отношений с Россией у США попросили их союзники и партнеры в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Об этом на слушаниях в сенате заявил глава американского внешнеполитического ведомства, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии нам говорят: «Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены». Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию», — сказал он.

Заявление Тиллерсона прозвучало на фоне публикации Конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях. Согласно этому документу, российским банкам, которые уже находятся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, до 30 дней сократятся сроки финансирования российских энергетиков.

Законопроект против оборонного и энергетического секторов экономик РФ предложили сенатор-республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин. Антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. Голосование за или против новых ограничений в отношении России должно пройти в четверг после процедурного голосования в среду.

После этого новые антироссийские санкции должна одобрить палата представителей, и только после этого — глава Белого дома.

Ранее глава Госдепа, комментируя возможность введения новых санкций против России, заявил, что не хотел бы закрытия каналов коммуникации с нашей страной.

Тиллерсон отметил, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на «самом низком уровне» и продолжают ухудшаться.

«Наша цель — стабилизировать отношения. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах», — добавил он.

Кроме того, ранее СМИ сообщили о том, что посольство России в США впервые за много лет не получило поздравление от властей США с Днем России.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — рассказал представитель посольства Николай Лахонин.

В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства оправдались тем, что при администрации президента США Дональда Трампа был изменен регламент, предполагающий поздравления с подобными поводами через американские диппредставительства в соответствующих столицах.

При этом там не смогли уточнить, было ли сделано соответствующее поздравление в посольстве США в Москве.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что сейчас предпринимаются попытки для сотрудничества с Россией по так называемому сирийскому вопросу.

«Они, я бы сказал, прогрессируют в позитивном ключе. Но пока еще очень рано говорить, принесут ли они результаты», — подчеркнул он.

Напомним, что напряжение в отношениях России с США и странами Запада начало нарастать с апреля 2014 года, когда Киев начал силовую операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Эти республики заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине.

Тогда же в отношении России США и странами участницами Евросоюза был введены ограничительные меры. Россия ответила зеркально.

Конфликт между Москвой и Вашингтоном обострился после того как демократы, проигравшие президентские выборы в США, обвинили Россию в хакерских атаках и вмешательстве в политическую борьбу за президентское кресло.

Москва, якобы, поддерживала кандидата в президенты США, американского бизнесмена Дональда Трампа.

В изображении «проводником влияния» Москвы российского посла Сергея Кисляка особенно преуспели американские СМИ. Из-за их постоянных публикаций и начатого расследования о так называемом «российском вмешательстве» советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не полностью раскрыл спецслужбам США содержание беседы с российским послом. А генпрокурору США Джеффу Сешнсу пришлось взял самоотвод от расследования «российских связей» окружения Трампа после того, как стало известно о его рабочей встрече с Кисляком, когда Сешенс еще был сенатором.

В интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну российский президент Владимир Путин прокомментировал отношения между Россией и США. Он заявил, что есть люди, которые смотрят на 25-30 лет вперед и думают об угрозах, а есть люди, которые живут от выборов до выборов и думают только о своих политических интересах.

Российский президент добавил, что в Вашингтоне всеми силами пытаются рассорить Киев и Москву и не допустить их сближения.

Он пояснил, что союз России и Украины влечет опасность для США, а поддержка украинских националистов представляет собой беспроигрышную позицию.

«Миру нужно сменить позицию и перестать поддерживать радикалов», — считает глава РФ.