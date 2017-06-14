Мужчина до смерти забил жену кулаками в Петербурге

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Санкт-Петербург, 14 июня. Житель Петербурга насмерть забил свою жену.

10 июня в своей квартире дома №159 корп. 2 по Пискаревскому проспекту был обнаружен труп женщины 1989 года рождения, на котором имелись многочисленные гематомы и ссадины.

Сотрудники полиции задержали петербуржца 1984 г.р. Мужчина изобличен в том, что в минувшую субботу во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, руками избил свою жену, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.