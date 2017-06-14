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Общество
Ариану Гранде решили сделать почетным гражданином Манчестера
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Ариану Гранде решили сделать почетным гражданином Манчестера

9:40  14 Июня 2017
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Ариану Гранде решили сделать почетным гражданином Манчестера

Манчестер, 14 июня. Городской совет британского Манчестера планирует присвоить известной поп-певице Ариане Гранде звание «почетного манкунианца» — то есть жителя Манчестера. Как сообщил «Би-Би-Си» глава городского совета Ричард Лиз, в совет поступило предложение изменить систему присвоения этого звания, с тем, чтобы его могли получить даже люди, которые никогда не жили в Манчестере.

Напомним, 22 мая на концерта Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт, в ходе которого погибли 22 человека.

Потрясенная терактом певица организовала благотворительный концерт One Love Manchester, на котором было собрано 3 миллиона фунтов для семей жертв и пострадавших в теракте. Кроме того, музыкальный лейбл Арианы Гранде передал еще 0,5 млн фунтов в фонд помощи жертвам теракта, который организовал подорвавший самодельную бомбу исламский террорист Салман Абеди.

Валентин Меликов
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