Еще один фрагмент человеческих останков достали из Суздальского озера

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 14 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сотрудники поисково-спасательной станции обнаружили часть человеческой руки в водах Суздальского озера.

По информации управления МВД по Выборгскому району, это не первая столь страшная находка. Несколько дней назад на местном пляже были найдены фрагменты костей человека, спустя два дня водолазы извлекли из воды туловище.

Останки переданы на экспертизу. Личность погибшего пока не установлена.