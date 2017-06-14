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Происшествия
Еще один фрагмент человеческих останков достали из Суздальского озера
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Еще один фрагмент человеческих останков достали из Суздальского озера

9:16  14 Июня 2017
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Еще один фрагмент человеческих останков достали из Суздальского озера

Санкт-Петербург, 14 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сотрудники поисково-спасательной станции обнаружили часть человеческой руки в водах Суздальского озера.

По информации управления МВД по Выборгскому району, это не первая столь страшная находка. Несколько дней назад на местном пляже были найдены фрагменты костей человека, спустя два дня водолазы извлекли из воды туловище.

Останки переданы на экспертизу. Личность погибшего пока не установлена. 

Алексей Громов
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