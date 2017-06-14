Больной раком мужчина из Ленобласти покончил с собой двумя выстрелами в голову

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 14 июня. Во вторник в полицию Шлиссельбурга сообщили об обнаружении тела мужчины без признаков жизни. На голове мужчины были обнаружены два огнестрельных ранения - в нижней челюсти и правом виске.

Брат погибшего вскоре опознал его как Василия М. 1963 года рождения. На теле погибшего найдена предсмертная записка, в которой Василий М. объясняет, что страдает от тяжелого онкологического заболевания и его мучают страшные боли, поэтому он решил свести счеты с жизнью. В записке самоубийца просит прощения у своих родных. Откуда мужчина взял оружие для самоубийства, неизвестно.