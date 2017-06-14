Раскрыто зверское убийство петербуржца, чью голову обнаружили в парке Сосновка

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Санкт-Петербург, 14 июня. Полицейские раскрыли жестокое убийство петербуржца, чью голову обнаружили в парке Сосновка. По версии правоохранительных органов, мужчину зарезал и расчленил знакомый, который потом сбежал в Москву.

В мае этого года было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины 1960 года рождения, с карты которого неизвестные лица списали около 1,15 млн рублей. По версии следствия, к совершению преступлений причастны мужчины 1989 и 1988 года рождения, которых 9 июня задержали в Москве и доставили в Северную столицу.

Один из них были изобличен в том, что зарезал потерпевшего и расчленил, после чего оставил части тела убитого в разных частях города. В ходе проверки показаний злоумышленника в парке Сосновка была обнаружена голова потерпевшего. Предполагается, что найденные части тела в Суздальском озере также принадлежат ему.