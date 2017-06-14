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Происшествия
Труп пожилого мужчины выловили у моста Кадырова в Петербурге
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Труп пожилого мужчины выловили у моста Кадырова в Петербурге

9:14  14 Июня 2017
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Труп пожилого мужчины выловили у моста Кадырова в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Утром во вторник возле моста Ахмата Кадырова в Петербурге был обнаружен труп немолодого мужчины. На лбу и переносице погибшего обнаружены ссадины.

На левой руке погибшего обнаружена татуировка в виде якоря со звездой возле большого пальца. Личность погибшего вскоре удалось идентифицировать по его одежде, внешности и татуировкам: мужчина опознан как Петр М. 1959 года рождения.

Дело передано в региональное управление Следственного комитета.

 

Валентин Меликов
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