Труп пожилого мужчины выловили у моста Кадырова в Петербурге

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Санкт-Петербург, 14 июня. Утром во вторник возле моста Ахмата Кадырова в Петербурге был обнаружен труп немолодого мужчины. На лбу и переносице погибшего обнаружены ссадины.

На левой руке погибшего обнаружена татуировка в виде якоря со звездой возле большого пальца. Личность погибшего вскоре удалось идентифицировать по его одежде, внешности и татуировкам: мужчина опознан как Петр М. 1959 года рождения.

Дело передано в региональное управление Следственного комитета.