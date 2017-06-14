Годовалый мальчик из Германии погиб, выпав из окна 5-го этажа в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 14 июня. Трагический инцидент произошел в Ленинградской области: годовалый ребенок, уроженец Германии выпал из окна квартиры. От полученных травм малыш скончался.

Как стало известно ФАН, накануне вечером в полицию поступило сообщение от фельдшера Кировской СМП о том, что в поселке Мга из окна квартиры на пятом этаже в доме по улице Спортивной выпал ребенок. Правоохранители установили, что малышом является Максимилиан Ф. 2016 г.р., родители которого граждане Германии. Выяснилось, что мальчик залез на подоконник, после чего взялся за москитную сетку открытого окна, в результате чего выпал.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.