Менеджер красноярского банка снял со счетов VIP-клиентов более 26 млн рублей

В Избранное

Скопировать

Красноярск, 14 июня. Красноярский суд полностью признал виновными в совершении преступления менеджера банковского учреждения и его товарища в воровстве со счетов клиентов свыше 26 миллионов рублей, их приговорили к семи и пяти годам тюрьмы соответственно.

Отмечается, что подсудимый работал в отделе с важными клиентами красноярского банка. Его соучастник обналичивал деньги со счетов важных клиентов по ранее предоставленной наводке.

Кроме того, предприимчивый менеджер подделал соглашение страхования, в соответствии с которым в случае смерти одного из клиентов учреждения, мужчина получил бы страховую компенсацию в размере 9 миллионов рублей.

Известно, что оба мужчины признались в содеянном.