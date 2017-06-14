Провальный курс: почему США боятся сближения России и Украины

В Избранное

Скопировать

Не допустить сближения Российской Федерации и Украины — такова одна из главных задач Соединенных Штатов в регионе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам российского президента, философия внешней политики США заключается в том, чтобы ни в коем случае не допустить сближения РФ и Украины. Американцы уверены, что улучшение в отношениях двух стран может поспособствовать могуществу России. Вашингтону, как заметил Владимир Путин, такое могущество не нужно и потому американские «партнеры» стараются «во что бы то ни стало» этому помешать.

Как отметил президент России, европейская и американская политика на Украине с 2004 года вершилась исходя из такого подхода. Не приходится говорить о «свободе выбора украинского народа».

Напомним, Владимир Путин в документальном фильме Оливера Стоуна высказал мнение по ряду вопросов, включая и американскую внешнюю и внутреннюю политику. Так, российский президент в одной из серии фильма сообщил, что смена президентов Соединенных Штатов никак не меняет политику страны.

Первая часть «Интервью с Путиным» вышла в понедельник, 12 июня, на кабельном телеканале Showtime. Всего в фильме будет четыре серии, которые Оливер Стоун снимал в течение двух лет. Последняя часть фильма выйдет в четверг, 15 июня.

Как передавала Lenta.ru, в ходе фильма «Интервью с Путиным» российский президент заявил, что Москва даст адекватный ответ на действия Североатлантического альянса для сохранения стратегического баланса, при этом затратив меньшие средства не в ущерб эффективности. По мнению главы России, для нашей страны существует две угрозы. Во-первых, размещение противоракетной обороны НАТО в непосредственной близости от границ России в странах Восточной Европы. Во-вторых, антиракетные пусковые установки всего за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет. Президент добавил, в настоящий момент РФ окружена системами ПРО.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что Украина в своей новейшей истории стала заложником искусственного характера создания ее как государства и географического положения, которое сделало ее узлом противоречий американской, европейской и российской политики. Все это привело к тому, что Вашингтон и Брюссель в 2014 году пошли на прямую поддержку свержения законной власти и пришедшему на смену режима Порошенко.

«Сейчас изменилась власть в США, и вслед за президентом Обамой ушли и такие заинтересованные в осуществлении прежней украинской политики американской администрации фигуры, как Байден и Нуланд. От прошлого курса Вашингтона осталось лишь посольство США на Украине, сохранившее свой кадровый состав. Международная ситуация такова, что наметившиеся позитивные тенденции без их развития могут быть поглощены негативной инерцией прошлого. Приоритеты нового президента, Трампа, совсем иные, чем у Обамы. Это справедливо и по отношению к внешней политике, где изменяется и отношение к украинскому кризису. Он уходит на периферию внимания Вашингтона, и о его судьбе заботятся лишь противники Трампа, демократы, и антироссийские круги республиканцев. Напоминание Путина о ведущей роли американцев в украинском кризисе в этот момент — это своеобразное послание США, власти которых должны решить, что им важнее — продолжить прежний провальный курс или начать диалог с Россией», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, стратегия демократической администрации основывалась на создании трансатлантического и транстихоокеанского глобальных рынков, от которых должны были быть отрезаны территориями перманентных конфликтов и Россия, и Китай. Такие территории созданы были, например, в ходе «Арабской весны».