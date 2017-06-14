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Происшествия
Труп неизвестного мужчины в одном ботинке нашли в заброшенном доме в Петербурге
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Труп неизвестного мужчины в одном ботинке нашли в заброшенном доме в Петербурге

9:01  14 Июня 2017
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Труп неизвестного мужчины в одном ботинке нашли в заброшенном доме в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. В расселенном доме Петербурга обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает УМВД по Калининскому району. 

Как стало известно ФАН, в минувший вторник в полдень в дежурную часть полиции поступило сообщение от Андрея С. 1975 года рождения о том, что он обнаружил труп неизвестного мужчины возле дома на проспекте Непокоренных. 

При выезде на место установлено, что по указанному адресу в комнате на 2-м этаже на полу на спине лежит труп мужчины без документов, на вид 35-45 лет. 

На нем была кофта зеленого цвета, брюки светлого цвета, на правой ноге ботинок коричневого цвета, рядом лежала пустая бутылка из-под водки.  

#петербург
Дана Балан
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