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Происшествия
Житель Благовещенска вышел из тюрьмы, напился и зарезал старушку
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Житель Благовещенска вышел из тюрьмы, напился и зарезал старушку

9:03  14 Июня 2017
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Житель Благовещенска вышел из тюрьмы, напился и зарезал старушку

Благовещенск, 14 июня. После выхода из тюрьмы ранее судимый мужчина из Благовещенска не успел и недели подышать воздухом свободы: освобождение из-под стражи закончилось для него арестом из-за убийства, совершенного в состоянии алкогольного опьянения. На свободе мужчина пробыл всего четыре дня.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, через несколько дней после освобождения мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел на улице за 84-летней пенсионеркой. Мужчина зашел вслед за ней в ее квартиру, после чего нанес пожилой женщине несколько ударов ножом, от которых она почти сразу скончалась.

Житель Благовещенска вышел из тюрьмы, напился и зарезал старушку

«Вскоре мужчина был задержан. Ранее он неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. Последний раз был освобожден за 4 дня до убийства, полностью отбыв наказание», — сообщили в СК РФ.

Валентин Меликов
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