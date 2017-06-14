Житель Благовещенска вышел из тюрьмы, напился и зарезал старушку

В Избранное

Скопировать

Благовещенск, 14 июня. После выхода из тюрьмы ранее судимый мужчина из Благовещенска не успел и недели подышать воздухом свободы: освобождение из-под стражи закончилось для него арестом из-за убийства, совершенного в состоянии алкогольного опьянения. На свободе мужчина пробыл всего четыре дня.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, через несколько дней после освобождения мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел на улице за 84-летней пенсионеркой. Мужчина зашел вслед за ней в ее квартиру, после чего нанес пожилой женщине несколько ударов ножом, от которых она почти сразу скончалась.

«Вскоре мужчина был задержан. Ранее он неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. Последний раз был освобожден за 4 дня до убийства, полностью отбыв наказание», — сообщили в СК РФ.