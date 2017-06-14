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Политика
Стала известна дата выборов президента Киргизии
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Стала известна дата выборов президента Киргизии

8:52  14 Июня 2017
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Стала известна дата выборов президента Киргизии

Бишкек, 14 июня. Выборы президента Киргизии состоятся 15 октября текущего года. За эту дату сегодня единогласно проголосовали члены местного парламента.

Таким образом, уже с 15 июня кандидаты на пост лидера государства могут заявить о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

Уже известно как минимум о четырех возможных кандидатах, которые намерены вступить в борьбу за кресло президента. О своих намерениях баллотироваться объявили Омурбек Бабанов и Темир Сариев (экс-премьер-министры), Бакыт Торобаев (глава партии «Онугуу») и Сооронбай Жээнебков (действующий премьер-министр).

Стала известна дата выборов президента Киргизии

Нынешний президент Алмазбек Атамбаев не сможет составить им конкуренцию. По закону Киргизии, президентом дважды быть нельзя. 

#атамбаев #бабанов #сариев #торобаев #жээнебков
Алексей Громов
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