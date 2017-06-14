Вашингтон опасается новых кибератак из КНДР

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Вашингтон, 14 июня. Американское правительство предрекает вероятность новых кибератак хакерской группы Hidden Cobra, которая, по данным Вашингтона, связана с северокорейским правительством. Об этом сегодня заявила группа реагирования США US-CERT.

Свои утверждения американские эксперты связывают с аналитической деятельностью министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований, пишет газета «Известия».

Западные СМИ ранее уверяли, что специальные подразделения разведки Пхеньяна занимаются кибератаками по всей планете.

Начиная с 2009 года участники группы Hidden Cobra делали все возможное, чтобы атаковать и ставить под угрозу ряд жертв, некоторые вторжения привели к просачиванию информации, а другие атаки и вовсе носили разрушительный характер, говорится в материале US-CERT.

Кроме того, эта хакерская группа главным образом атакует системы, которые работают на устаревших операционных системах Microsoft.