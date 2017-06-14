Следствие устанавливает обстоятельства гибели двух восьмилетних мальчиков в Миассе

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Челябинск, 14 июня. Полиция и управление Следственного комитета по Челябинской области проводит проверку в связи с гибелью двух восьмилетних мальчиков. Тела детей были извлечены накануне из Поликарповского пруда в Миассе.

По предварительным данным, дети ушли гулять в позднее время и перестали отвечать на звонки на мобильный телефон. Позже матери одного из детей позвонила женщина, обнаружившая на берегу пруда одежду.

«Родители сразу же обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении детей. Поиски были организованы в окрестностях водоема и в самой воде. Увы, оба мальчика обнаружены погибшими», — сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Известно, что на телах детей не обнаружено признаков насилия, судебно-медицинские эксперты устанавливают точные причины гибели детей.