Районный прокурор Тувы погиб в страшном ДТП под Красноярском

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Кызыл, 14 июня. Прокурор Пий-Хемского района Тувы погиб в дорожно-транспортном происшествии в Красноярском крае. Об этом в среду сообщает ГСУ СК Российской Федерации по региону.

По данным ведомства, автокатастрофа случилась в результате выезда внедорожника Land Rover Range Rover на встречную полосу, в итоге погиб пассажир автомобиля Toyota Camry, являвшийся прокурором Пий-Хемского района Республики Тыва.

Трагический инцидент произошел около населенного пункта Григорьевка Ермаковского района на автотрассе Р-257 «Енисей».

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали и подробности случившегося.