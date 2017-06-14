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Происшествия
Районный прокурор Тувы погиб в страшном ДТП под Красноярском
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Районный прокурор Тувы погиб в страшном ДТП под Красноярском

8:35  14 Июня 2017
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Районный прокурор Тувы погиб в страшном ДТП под Красноярском

Кызыл, 14 июня. Прокурор Пий-Хемского района Тувы погиб в дорожно-транспортном происшествии в Красноярском крае. Об этом в среду сообщает ГСУ СК Российской Федерации по региону. 

По данным ведомства, автокатастрофа случилась в результате выезда внедорожника Land Rover Range Rover на встречную полосу, в итоге погиб пассажир автомобиля Toyota Camry, являвшийся прокурором Пий-Хемского района Республики Тыва.

Трагический инцидент произошел около населенного пункта Григорьевка Ермаковского района на автотрассе Р-257 «Енисей».

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали и подробности случившегося. 

#дтп #тыва #тува #ск рф
Дана Балан
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