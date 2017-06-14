Названы возможные причины пожара в жилом доме в Лондоне

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Лондон, 14 июня. Причиной пожара, охватившего весь высотный жилой дом на западе британской столицы, мог стать взрыв. Об этом журналистам рассказал один из местных жителей.

Махад Эгал говорит, что вместе с детьми и супругой уже собирался спать, как в дверь его квартиры постучал взволнованный сосед и сообщил, что на четвертом этаже взорвался холодильник.

Firefighters working hard to bring fire under control on Lancaster West Estate #NorthKensington https://t.co/Gy6gUYc4ML pic.twitter.com/ptd6dOUTE7 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Уже сейчас, осознав произошедшее, Эгал пришел к выводу, что именно это могло стать причиной возгорания.

Как пишет RT со ссылкой на очевидцев, полицейские и пожарные, работающие на месте ЧП, просят жильцов дома не ждать помощи, а спасаться самим. По предварительным данным, в здании еще остаются люди.

Как сообщалось ранее, при пожаре пострадали по меньшей мере 15 человек. Их доставили в больницу.