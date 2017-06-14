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Происшествия
Названы возможные причины пожара в жилом доме в Лондоне
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Названы возможные причины пожара в жилом доме в Лондоне

8:33  14 Июня 2017
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Названы возможные причины пожара в жилом доме в Лондоне

Лондон, 14 июня. Причиной пожара, охватившего весь высотный жилой дом на западе британской столицы, мог стать взрыв. Об этом журналистам рассказал один из местных жителей. 

Махад Эгал говорит, что вместе с детьми и супругой уже собирался спать, как в дверь его квартиры постучал взволнованный сосед и сообщил, что на четвертом этаже взорвался холодильник.

Уже сейчас, осознав произошедшее, Эгал пришел к выводу, что именно это могло стать причиной возгорания.

Как пишет RT со ссылкой на очевидцев, полицейские и пожарные, работающие на месте ЧП, просят жильцов дома не ждать помощи, а спасаться самим. По предварительным данным, в здании еще остаются люди. 

Как сообщалось ранее, при пожаре пострадали по меньшей мере 15 человек. Их доставили в больницу.

Алексей Громов
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