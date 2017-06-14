Житель Омска забил до смерти супругу из-за денег

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Омск, 14 июня. Следователи задержали жителя Омска, которого подозревают в избиении до смерти супруги. Тело 23-летней многодетной матери в своей квартире нашел сосед.

Уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей». Ранее мужчина уже был судим за воровство и грабеж.

Как стало известно ФАН, между супругами произошел конфликт. Женщина ругала супруга за то, что тот тратит все сбережения на себя и ничего не оставляет ей и их трем малолетним детям.

Мужчина решил не выслушивать причитания супруги и нанес ей несколько ударов, причинив отек гортани и удушье. Сразу после этого он отправился на работу, забыв ключи от дома.

«Когда подозреваемый вернулся, дверь ему никто не открыл. Тогда он попросил соседа перелезть через смежный балкон и открыть ему изнутри. Когда сосед попал в квартиру, то увидел, что потерпевшая мертва. Он сразу же вызвал сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в СУ СК по Омской области.

Сначала задержанный отрицал свою вину на допросе. Он сказал, что лишь толкнул женщину, но не избивал. Результаты судебной медэкспертизы эти показания опровергли, установлено, что смерть носила насильственный характер.