Президентский антирекорд: рейтинг недовольства Трампом достиг 60%

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Вашингтон, 14 июня. Рейтинг отрицательного отношения к американскому президенту Дональду Трампу впервые достиг 60%. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного Gallup.

В результате опроса выяснилось, что лишь 36% респондентов поддерживают республиканца. В сравнении с опросом, проведенным в минувшее воскресенье, антирейтинг Трампа вырос на один процентный пункт, а уровень поддержки не изменился, сообщает ТАСС.

Отметим, что предыдущие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама никогда не имели рейтинга поддержки ниже отметки в 37%. Однако уровень поддержки Джорджа Буша-младшего один раз рухнул до 25%.

Трамп стал единственным главой Белого дома, рейтинг недовольства которым за первые четыре месяца поднялся до 60%.

Отмечается, что в опросе участвовали 1,5 тыс. американцев.