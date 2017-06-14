Спорткар Porsche 924 в Казахстане сдали в утиль за 500 долларов

В Избранное

Скопировать

Астана, 14 июня. Раритетный автомобиль, за который коллекционеры готовы выложить немалые деньги, сдали на металлолом в Казахстане.

27-летний спорткар Porsche 924 оказался на свалке за ненадобностью. Его владелец, сдав автомобиль на утилизацию, получил за него 50 тысяч тенге, что составляет менее 500 долларов.

По оценкам специалистов, эта модель Porsche в России могла бы стоить порядка 1 миллиона рублей.

Добавим, что Porsche 924 выпускался с 1976 по 1988 год.