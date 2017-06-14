Антибиотики вызывают тяжелые побочные реакции у каждого пятого пациента

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Нью-Йорк, 14 июня. Различные антибиотики, принимаемые пациентами в ходе лечения в стационаре, способны вызывать нежелательные лекарственные реакции (НЛР) у каждого пятого пациента. Такое заявление сделали исследователи из Школы медицины Университета Джона Хопкинса в США после анализа данных о почти 1500 пациентов, проходивших лечение в 2013–2014 годах.

В общей сложности было отмечено 324 случая развития НЛР, большая часть из которых развилась в течение 30 дней. Авторы исследования выяснили, что примерно 19% пациентов назначались антибиотики, которые не были им нужны, а у 20% развились инфекции, связанные с ударом, который антибиотики наносят природной микробиологической среде организма.

«Несмотря на то, что антибиотики могут играть значительную роль при надлежащем использовании, полученные результаты еще раз подтверждают важность их разумного назначения для снижения риска связанных с антибиотиками НЛР», — отмечает автор исследования, доктор Пранита Тамма.

Напомним, ранее «Газета.ru» писала о том, что РФ ограничила поставки белорусского молока из-за обнаруженного в нем высокого содержания антибиотиков.