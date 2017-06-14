Стоичков: Путин позаботится о том, чтобы ЧМ-2018 был организован наилучшим образом

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Москва, 14 июня. Легендарный болгарский нападающий Христо Стоичков поделился мнением о том, что первенство мира по футболу 2018 года должно стать удачным для российской команды.

По мнению четырехкратного чемпиона Испании, ЧМ-2018 станет весьма благоприятным для России, потому что в стане команды много молодых и потенциальных футболистов, которые будут стремиться к высочайшим результатам.

Он также выразил уверенность в том, что мундиаль будет организован самым лучшим образом, передает RT.

«И в Москве, и в Петербурге, и в Сочи, и в других городах, где пройдет этот грандиозный чемпионат мира, думаю, что русские прекрасно подготовят все к приезду иностранных гостей», — признался Стоичков.

51-летний экс-форвард уверен, что президент РФ Владимир Путин позаботится о том, чтобы все футбольные стадионы и прочая инфраструктура были в прекрасном состоянии.