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Стоичков: Путин позаботится о том, чтобы ЧМ-2018 был организован наилучшим образом
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Стоичков: Путин позаботится о том, чтобы ЧМ-2018 был организован наилучшим образом

8:05  14 Июня 2017
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Стоичков: Путин позаботится о том, чтобы ЧМ-2018 был организован наилучшим образом

Москва, 14 июня. Легендарный болгарский нападающий Христо Стоичков поделился мнением о том, что первенство мира по футболу 2018 года должно стать удачным для российской команды.

По мнению четырехкратного чемпиона Испании, ЧМ-2018 станет весьма благоприятным для России, потому что в стане команды много молодых и потенциальных футболистов, которые будут стремиться к высочайшим результатам.

Он также выразил уверенность в том, что мундиаль будет организован самым лучшим образом, передает RT

«И в Москве, и в Петербурге, и в Сочи, и в других городах, где пройдет этот грандиозный чемпионат мира, думаю, что русские прекрасно подготовят все к приезду иностранных гостей», — признался Стоичков.

51-летний экс-форвард уверен, что президент РФ Владимир Путин позаботится о том, чтобы все футбольные стадионы и прочая инфраструктура были в прекрасном состоянии. 

#футбол #путин #россия #чм-2018 #стоичков
Дана Балан
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