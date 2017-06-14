Потепления не будет: эксперт о новых санкциях против России, опубликованных Конгрессом США

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Законопроект о новых антироссийских санкциях обнародовал Конгресс США. Согласно этому документу, российским банкам, которые уже находятся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, до 30 дней сократятся сроки финансирования российских энергетиков.

Будет также запрещены для компаний и физических лиц США «все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней».

В настоящее время американским гражданам и компаниям запрещено выделять российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более чем три месяца. Все остальные транзакции с ними разрешены.

Ранее сообщалось о том, что на рассмотрении американского Сената сейчас находится несколько законопроектов о санкциях в отношении России.

Пока у республиканцев и демократов не очень получается договориться о новых ограничениях, которые они намерены ввести в отношении нашей страны.

Законопроект против оборонного и энергетического секторов экономик РФ предложили сенатор-республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин. Антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. Голосование за или против новых ограничений в отношении России должно пройти в четверг после процедурного голосования в среду.

После этого новые антироссийские санкции должна одобрить палата представителей, и только после этого — глава Белого дома.

Отметим, что в новом законопроекте есть положение, внесенное сенаторами от демократической партии США, не позволяющее американскому президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса. Кроме того демократы намереваются ввести новые ограничительные меры в связи с обвинениями России во «вмешательстве» в президентские выборы США.

Среди сенаторов от республиканцев, наиболее активно о поддержке антироссийских санкции и даже о расширении уже существующих мер, высказывается Линдси Грэм.

Он уверен, что глава Белого дома подпишет новый законопроект. А в случае, если инициатива сенаторов не получит одобрения со стороны президента, то Конгресс наберет достаточное число голосов для преодоления вето главы государства.

Напомним, что ранее законопроект, который фактически обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против союзников правительства Сирии, был принят Палатой представителей Конгресса США.

В документе за номером 1677 говорится, что через 30 дней после вступления законопроекта в силу, американский президент должен внести в санкционные списки граждан других стран, если он посчитает, что эти лица «предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» властям Сирии и позволяют им владеть «химическим, биологическим или ядерным оружием», а также создавать баллистические, крылатые ракеты или же приобретать другое вооружение в больших количествах.

В Кремле внимательно отслеживает ситуацию с возможным усилением американских санкций, при этом Москва негативно относится к обсуждению в сенате подобных мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первые санкции США наложили на Россию еще в 2014 году на фоне конфликта на Украине. В 2017 некоторые политики США высказывались за введение новых ограничительных мер в отношении России за «вмешательство» в американские выборы, расследованием которого занимаются сразу несколько комитетов и ведомств. При этом доказательств того, что Москва каким-то образом влияла на избирательный процесс, предоставлено не было.

Политолог Павел Клачков, комментируя Федеральному агентству новостей публикацию нового законопроекта об антироссийских санкциях американским Конгрессом, отметил, что в настоящее время в США существуют разногласия в вопросах внешней политики.

«Позиция Дональда Трампа действительно расплывчатая в последнее время. Это хорошо было видно, например, по ситуации вокруг Катара, когда он говорит одно, Госдеп его несколько корректирует, а военные ведомства говорят что-то совсем другое», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в таких условиях постоянных разногласий, как по внешнеполитическим вопросам, так и внутри страны, главе Белого дома приходится нелегко.

«Дональду Трампу приходится тяжело. Как политический лидер он должен доминировать, но свою позицию американскому президенту приходится доказывать с боем, преодолевая внутриклановую борьбу», — сказал Клачков.

Он напомнил, что вводить санкции в отношении России начал не Дональд Трамп, а администрация предыдущего президента США Барака Обамы.

«Есть в США, и я бы даже заметил, в мире, силы, которые развязали экономическую борьбу против нашей страны и намерены ее продолжать. В ближайшее время ожидать потепления в этом вопросе не стоит. Но Россия уже приспособилась. У нас есть план действий на этот случай, причем, даже с учетом тех мер, которые только хотят предпринять США», — сказал Клачков.

Он также добавил, что в преддверии президентских выборов в России, возможно, будут введены еще какие-то ограничения.

«Так как политические противники нашей страны, возможно, посчитают, что власть в нашей стране будет ослаблена в этот момент. Наверное, к этому стоит снисходительно относится», — отметил политолог.