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Происшествия
СМИ: 15 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Лондоне
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СМИ: 15 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Лондоне

7:52  14 Июня 2017
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СМИ: 15 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Лондоне

Лондон, 14 июня. При пожаре, который полностью охватил многоэтажный жилой дом в Лондоне, пострадали не менее 15 человек. Такие данные публикует агентство Associated Press со ссылкой на источники в службе скорой помощи.

Собеседники издания рассказали, что пострадавшие от огня люди были доставлены в больницу. По предварительной информации, все они отравились дымом.

Добавим, что на тушение огня, который превратил многоквартирный дом Grenfell Tower в полыхающую свечу, было направлено 40 пожарных расчетов. С возгоранием боролись 200 человек. 

Алексей Громов
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