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Вашингтон, 14 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что победа в президентской гонке Дональда Трампа практически ничего не изменила. Об этом он заявил во второй части интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну. Вторую серию четырехсерийной беседы показал телеканал Showtime.

Путин признался, что никаких изменений с приходом республиканца в Овальный кабинет не случилось.

«Почти ничего», — признался российский лидер, отвечая на вопрос трехкратного обладателя премии «Оскар», что меняет победа Трамп на выборах.

В опубликованном на Youtube видеоролике, который посвящен предстоящему выходу на экран четвертой части киноленты, также показано, как президент РФ рассмеялся, когда американский режиссер заявил о том, что якобы «Трамп у Кремля в кармане».