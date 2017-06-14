Донбасс: ВСУ в течение суток 9 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 14 июня. Киевские силовики на протяжении последних 24 часов девять раз открывали огонь по территории Луганской народной республики. Как сообщили в народной милиции ЛНР, в результате обстрелов никто среди личного состава и гражданских не пострадал.

ВСУ три раза открывали огонь по окрестностям Калинова и дважды по району населенного пункта Фрунзе. Кроме того, обстрелам с позиций киевских силовиков подверглись населенные пункты Желобок, Красный яр, Логвиново и Обозное.

Как уточнили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, огонь велся из вооружения БМП, стрелкового оружия и артиллерийских установок 122 мм, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также минометов 82 и 120 мм.