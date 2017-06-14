Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Исследования показали, как торнадо сформировали поверхность Марса
Triangle Created with Sketch.

Исследования показали, как торнадо сформировали поверхность Марса

9:11  14 Июня 2017
225

Исследования показали, как торнадо сформировали поверхность Марса

Нью-Йорк, 14 июня. Исследователи из Университета Брауна в США обнаружили интересный феномен, связанный с ударными кратерами на поверхности Марса. Как оказалось, окружающая кратер территория, которая выглядит при в обычном световом диапазоне покрытой полностью однородным песком, выглядит совершенно иначе в инфракрасном диапазоне — различные участки поверхности совершенно по-разному отражают тепловое излучение.

По мнению исследователей, причиной этого являются марсианские торнадо. Ранее небольшие вихри были замечены не только со спутников, но и марсианскими роверами, и не привлекли особого внимания — атмосфера Марса разряжена, поэтому образующиеся в ней вихри способны только переносить небольшое количество пыли.

Исследования показали, как торнадо сформировали поверхность Марса

Однако с точки зрения образования марсианской поверхности все выглядит иначе — как утверждает автор исследования Питер Шульц, ударные кратеры на поверхности Марса являются источниками торнадо, которые сильно меняют картину распределения поверхностного материала вокруг них, создавая видимые в инфракрасном свете светлые полосы.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть