Исследования показали, как торнадо сформировали поверхность Марса

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Нью-Йорк, 14 июня. Исследователи из Университета Брауна в США обнаружили интересный феномен, связанный с ударными кратерами на поверхности Марса. Как оказалось, окружающая кратер территория, которая выглядит при в обычном световом диапазоне покрытой полностью однородным песком, выглядит совершенно иначе в инфракрасном диапазоне — различные участки поверхности совершенно по-разному отражают тепловое излучение.

По мнению исследователей, причиной этого являются марсианские торнадо. Ранее небольшие вихри были замечены не только со спутников, но и марсианскими роверами, и не привлекли особого внимания — атмосфера Марса разряжена, поэтому образующиеся в ней вихри способны только переносить небольшое количество пыли.

Однако с точки зрения образования марсианской поверхности все выглядит иначе — как утверждает автор исследования Питер Шульц, ударные кратеры на поверхности Марса являются источниками торнадо, которые сильно меняют картину распределения поверхностного материала вокруг них, создавая видимые в инфракрасном свете светлые полосы.