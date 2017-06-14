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Россия
Госдума примет в третьем чтении закон о реновации жилья в Москве
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Госдума примет в третьем чтении закон о реновации жилья в Москве

7:40  14 Июня 2017
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Госдума примет в третьем чтении закон о реновации жилья в Москве

Москва, 14 июня. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в третьем, окончательном чтении закон о реновации ветхого жилья в ряде районов Москвы. В ходе предыдущего рассмотрения в закон было внесено около 100 поправок, за которые депутаты проголосовали абсолютным большинством голосов.

Как отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, в ходе слушаний законопроект в третьем чтении не ожидается особенных страстей, а большинство острых вопросов — например, что делать, если жители ветхого жилья не отдают свой голос «за» или «против» реновации их дома — были сняты в ходе предыдущих слушаний.

Госдума примет в третьем чтении закон о реновации жилья в Москве

«Я предвижу, что третье чтение будет спокойным, и этот закон будет восприниматься москвичами с большим пониманием, — заявил Мельников. — Поправки существенно сняли остроту с этой темы, многие опасения, которые были у жителей домов и представителей бизнеса, имеющих помещения в домах, попадающих под реновацию, сняты».

Валентин Меликов
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