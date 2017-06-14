Ерохин рассказал, как сборная России готовится к первому матчу Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 14 июня. В грядущую субботу, 17 июня, сборная России по футболу стартует на Кубке конфедераций в матче с новой Зеландией. Полузащитник клуба «Ростов» и национальной команды Александр Ерохин оценил шансы россиян обыграть первого соперника на стадионе в Северной столице.

По словам 27-летнего хавбека, у сборной России не должно возникнуть проблем и трудностей с разбором игры Новой Зеландии, поскольку у тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым есть записи всех поединков, которые эта команда провела в последнее время.

Ерохин выразил уверенность в том, что команда будет иметь 100-процентное представление о том, в какой футбол играют новозеландцы, а также найдут их слабые и сильные стороны, пишет газета «Известия».

Как сообщала ранее Газета.Ru, руководитель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что Россия полностью готова к Кубку конфедераций-2017.