Непогода нынче в моде: в Москве ожидаются дожди и грозы

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Москва, 14 июня. В Москве и МО в среду синоптики обещают хоть и теплую, но сырую погоду.

По данным ТАСС, в столичном регионе 14 июня воздух прогреется до +21 градусов, будет облачно не без прояснений. Москвичам и гостям мегаполиса при выходе на улицу стоит взять зонтик – ожидается дождь, возможны грозы.

Кроме того, как предсказывают синоптики, в течение дня в столице и области будет дуть ветер юго-западных направлений, ожидаются порывы до 17м/с. Добавим, что в четверг в Москве и Московской области по-прежнему будет сыро и станет несколько холоднее.