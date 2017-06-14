Посол: США пока не получили информацию о дате переговоров по Сирии в Астане

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Астана, 14 июня. Власти Соединенных Штатов пока не получали информацию о дате проведения очередной встречи по урегулированию ситуации в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам посол США в Казахстане. По словам Джорджа Крола, официальной информации по этому поводу от властей государства не поступало.

При этом дипломат не стал отрицать информацию, о том, что видел сообщения в прессе по поводу того, что пятый раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана пройдет в начале июля.

Как напоминает «Газета.ru», в начале мая в Астане прошла четвертая встреча по урегулированию ситуации в САР. Тогда стороны договорились о создании четырех зон деэскалации.

