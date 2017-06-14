Карт-бланш для Карасева: «Зенит» снова попытается завоевать путевку в Евролигу

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Санкт-Петербург, 14 июня. Баскетбольный клуб «Зенит» не справился с поставленной в прошедшем сезоне задачей — подопечные Василия Карасева уступили «Химкам» в затянувшемся полуфинальном поединке. Однако боссы сине-бело-голубых дадут российскому специалисту еще один шанс.

По словам генерального директора команды Ольги Антоновой, Карасеву дадут еще один шанс для завоевания путевки в престижнейшее соревнование Старой Европы — Евролигу.

Она отметила, что клуб с берегов Невы не намерен искать нового тренера, таким образом на тренерском мостике останется 46-летний специалист, пишут «Известия».

«Мы доверяем Василию Карасеву. Под его руководством команда заметно прогрессирует, поэтому было принято решение, что именно Карасев займется строительством новой команды», — подчеркнула гендиректор.

Стоит отметить, что в будущем сезоне команду ожидает глобальная перестройка — клуб уже покинули лидеры команды Янис Тимма, Райан Тулсон и Аарон Уайт. С игроками Мбакве и Харпером также не стали продлевать соглашения.