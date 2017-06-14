Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Карт-бланш для Карасева: «Зенит» снова попытается завоевать путевку в Евролигу
Triangle Created with Sketch.

Карт-бланш для Карасева: «Зенит» снова попытается завоевать путевку в Евролигу

7:29  14 Июня 2017
96

Карт-бланш для Карасева: «Зенит» снова попытается завоевать путевку в Евролигу

Санкт-Петербург, 14 июня. Баскетбольный клуб «Зенит» не справился с поставленной в прошедшем сезоне задачей — подопечные Василия Карасева уступили «Химкам» в затянувшемся полуфинальном поединке. Однако боссы сине-бело-голубых дадут российскому специалисту еще один шанс. 

По словам генерального директора команды Ольги Антоновой, Карасеву дадут еще один шанс для завоевания путевки в престижнейшее соревнование Старой Европы — Евролигу. 

Она отметила, что клуб с берегов Невы не намерен искать нового тренера, таким образом на тренерском мостике останется 46-летний специалист, пишут «Известия».

«Мы доверяем Василию Карасеву. Под его руководством команда заметно прогрессирует, поэтому было принято решение, что именно Карасев займется строительством новой команды», — подчеркнула гендиректор. 

Стоит отметить, что в будущем сезоне команду ожидает глобальная перестройка — клуб уже покинули лидеры команды Янис Тимма, Райан Тулсон и Аарон Уайт. С игроками Мбакве и Харпером также не стали продлевать соглашения. 

 

#петербург #зенит #баскетбол #карасев
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть