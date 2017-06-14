Миллиардер Бондерман покинул совета директоров Uber из-за грубого замечания о женщинах

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Нью-Йорк, 14 июня. Американский миллиардер Дэвид Бондерман объявил о том, что покидает совет директоров Uber после сделанного им во время заседания правления сексистского замечания, которое стало достоянием СМИ. По словам Бондермана, он принял решение покинуть совет директоров, чтобы показать пример правильного отношения к борьбе за корпоративные стандарты этики в Uber.

Как сообщает ABC News, во время заседания, посвященного рассмотрению темы сексуальных приставаний к клиенткам со стороны водителей Uber — а это острая для компании тема, поскольку получено уже более 200 жалоб на непристойное поведение водителей — член правления Арианна Хаффингтон заявила, что «если в правлении есть одна женщина, это значит, что вскоре в правлении появится больше женщин».

«Скорее это значит, что в правлении будет больше болтовни», — заявил в ответ 74-летний Бондерман.

Хаффингтон, как отметили члены правления, не стала идти на конфликт с допустившим сексистское замечание коллегой и повела себя очень миролюбиво. Бондерман самостоятельно принял решение об уходе из совета директоров Uber и направил работникам компании письмо, в котором извинился за сексистский комментарий.