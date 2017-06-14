Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Первые фото нового хэтчбека Volkswagen Polo появились в Сети
Triangle Created with Sketch.

Первые фото нового хэтчбека Volkswagen Polo появились в Сети

7:17  14 Июня 2017
777

Первые фото нового хэтчбека Volkswagen Polo появились в Сети

Берлин, 14 июня. Немецкая автомобильная компания Volkswagen показала первые официальные тизерные фото компактного хэтчбека Polo, дебют которого состоится в грядущую пятницу в немецкой столице.

На тизерных снимках видно передние и задние фары автомобиля, также можно увидеть радиаторную решетку компактного хэтчбека и двери машины. В стандартной комплектации авто оснащено 1-литровым бензиновым мотором мощностью около 65 лошадиных сил. Помимо этого, есть версии производительностью 75, 100 и 115 лошадиных сил.

Стоит отметить, что концерн хочет выпускать высокопроизводительную версию хетчбека, которую оснастят 2-литровым модифицированным двигателем мощностью 200 лошадиных сил. 

 

#volkswagen #авто
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть