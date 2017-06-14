Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Глава Apple впервые рассказал о проекте создания беспилотных автомобилей 
Triangle Created with Sketch.

Глава Apple впервые рассказал о проекте создания беспилотных автомобилей 

7:08  14 Июня 2017
174

Глава Apple впервые рассказал о проекте создания беспилотных автомобилей 

Вашингтон, 14 июня. То, что так долго распространялось на уровне слухов, впервые получило официальное подтверждение. Глава корпорации Apple Тим Кук рассказал о принципиально новом для компании направлении — проекте по созданию беспилотных машин.

В интервью, которое он дал агентству Bloomberg, он подчеркнул, что компания сейчас сфокусирована на этой технологии, так как считает ее наиболее важной и перспективной. Но в то же время и невероятно сложной.

Глава Apple впервые рассказал о проекте создания беспилотных автомобилей 

Это признание Кука внесло определенную ясность. Ранее информация о беспилотниках от «яблока» публиковалась в СМИ со ссылкой на призрачные источники внутри Apple, но официальных комментариев никому добиться не удавалось.

#кук
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть