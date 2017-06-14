Юридически невозможно: Горбачев объяснил, почему не смог зафиксировать нерасширение НАТО на восток

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Слова президента России Владимира Путина о том, что было необходимо юридически зафиксировать гарантии нерасширения НАТО на восток, вызвали недоумение у бывшего президента Советского Союза Михаил Горбачева.

«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили», — пояснил экс-президент СССР свои действия «Интерфаксу».

Горбачев напомнил, что в годы его правления было сделано немало в сфере международной безопасности.

«Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию холодной войны», — сказал он.

При этом бывший президент Советского Союза подчеркнул, что расширение НАТО началось, когда он уже давно покинул должность. Наиболее активно процесс шел с 2000 года.

«Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента РФ», — заявил Горбачев.

Напомним, что в понедельник 12 июня в США показали первую часть документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). Среди вопросов, который кинорежиссер задал российскому президенту был и такой: «по словам Горбачева и американских властей, в том числе Джеймса Бейкера, была сделка с Советским Союзом о нерасширении НАТО на восток».

«Да. Тогда, когда решался вопрос об объединении Германии и о последующем выводе Советских войск из Восточной Европы, тогда официальные лица и в США и генеральный секретарь НАТО, тогда все говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем сегодняшняя восточная граница Германской Демократической Республики», — сказал в ответ на это Путин.

При этом российский лидер отметил, что «это не было зафиксировано на бумаге». Владимир Путин назвал это ошибкой со стороны бывшего президента СССР.

«В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», — добавил он.

Президент России в интервью также заявил о том, что страны НАТО не допускают и мысли о том, чтобы у России было право собственного голоса, в том числе в Североатлантическом альянсе.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО». Клинтон ответил: «Ну а что же, я не против», — вспомнил Путин, отметив, что вся делегация американского лидера «очень занервничала после этих слов».

Глава РФ выразил мнение, что если Россия присоединиться к Североатлантическому союзу, то у нее всегда будет свой голос.

«Мы не позволим нами манипулировать, но наши американские друзья даже мысли об этом не допускают», — подчеркнул он.

Позже бывший министр иностранных дел Игорь Иванов, комментируя слова Путина американскому кинорежиссеру, заявил, что официально переговоры о вступлении страны в Североатлантический альянс не велись.

Российский президент также добавил, что открытость России перед партнерами, в том числе и перед США, после развала Советского Союза и после смены политической системы была настолько большой, что она распространялась и на ядерные силы страны.

«У нас практически не осталось никаких тайн», — сказал он.

По его словам, «американские наблюдатели сидели на одном из наших крупнейших и основных предприятий, производящих элементы ядерного оружия. Мы и так уже были открыты достаточно и никаких дополнительных угроз для нас уже не было».

Фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) состоит из четырех частей и будет транслироваться по каналу Showtime с 12 по 15 июня. В России картину покажет Первый канал. Фильм будет транслироваться с 19 по 22 июня.