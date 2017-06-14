Названа основная причина уязвимости российских IT-систем
Москва, 14 июня. Исследование, проведенное компанией Positive Technologies, показало, что крупные российские предприятия, в том числе государственные органы, банки и операторы телекоммуникационных систем очень часто используют устаревшие системы защиты своего IT-оборудования. Как отметили в компании, в среднем системы защиты российских компаний обновлялись в последний раз 17 лет назад.
«В 77% работ сетевой периметр удалось преодолеть из-за уязвимостей веб-приложений, а в 23% — из-за уязвимостей, связанных с использованием словарных паролей», — цитирует «Коммерсант» заявление компании.
Как оказалось, примерно в половине случаев даже не очень опытный и умелый хакер способен преодолеть систему защиты компании и получить доступ к теоретически закрытым ресурсам локальной сети — и связано это именно с устаревшими система защиты.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил, почему российский бизнес не переходит на новые системы защиты: «Причин для этого много. Принцип «работает — не трожь» до сих пор одна из главных догм системных администраторов».