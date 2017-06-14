Названа основная причина уязвимости российских IT-систем

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Москва, 14 июня. Исследование, проведенное компанией Positive Technologies, показало, что крупные российские предприятия, в том числе государственные органы, банки и операторы телекоммуникационных систем очень часто используют устаревшие системы защиты своего IT-оборудования. Как отметили в компании, в среднем системы защиты российских компаний обновлялись в последний раз 17 лет назад.

«В 77% работ сетевой периметр удалось преодолеть из-за уязвимостей веб-приложений, а в 23% — из-за уязвимостей, связанных с использованием словарных паролей», — цитирует «Коммерсант» заявление компании.

Как оказалось, примерно в половине случаев даже не очень опытный и умелый хакер способен преодолеть систему защиты компании и получить доступ к теоретически закрытым ресурсам локальной сети — и связано это именно с устаревшими система защиты.