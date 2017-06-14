Сирия: в Алеппо за две недели открыли 8 районных отделений полиции

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Алеппо (Сирия), 14 июня. С начала июня в Восточном Алеппо возобновили работу восемь районных отделений полиции.

«Службу мы несем круглосуточно, среди стандартных обязанностей — патрулирование улиц, борьба с мелкой преступностью, противодействие мародерам», — цитирует начальника одного участков Эмиля Насара РИА Новости.

При этом, по словам полицейского, будни правоохранителей проходят довольно спокойно. Что, впрочем, не мешает стражам правопорядка всегда находиться начеку и быть готовым к диверсиям запрещенной в РФ группировки ИГ*.

Как рассказали журналистам мирные жители, проживающие в Восточном Алеппо, с открытием новых полицейских отделений они стали чувствовать себя гораздо спокойнее, нежели раньше.

* Организация запрещена на территории РФ.