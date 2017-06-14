Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Во все тяжкие: в Кургане ФСБ накрыла лесную нарколабораторию
Triangle Created with Sketch.

Во все тяжкие: в Кургане ФСБ накрыла лесную нарколабораторию

6:48  14 Июня 2017
719

Во все тяжкие: в Кургане ФСБ накрыла лесную нарколабораторию

Курган, 14 июня. В пригороде Кургана в районе «Голубых озер» ФСБ накрыла кустарную мини-лабораторию для производства мефедона.

Как сообщает «Газета.ru», против 27-летнего «химика» за «незаконное изготовление наркотических средств в крупном размере» возбуждено уголовное дело. По статье УК РФ подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

Как уточняется, на месте было изъято почти 150 граммов наркотика, расфасованного на разовые дозы

#фсб #курган
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть