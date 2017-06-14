Во все тяжкие: в Кургане ФСБ накрыла лесную нарколабораторию

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Курган, 14 июня. В пригороде Кургана в районе «Голубых озер» ФСБ накрыла кустарную мини-лабораторию для производства мефедона.

Как сообщает «Газета.ru», против 27-летнего «химика» за «незаконное изготовление наркотических средств в крупном размере» возбуждено уголовное дело. По статье УК РФ подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

Как уточняется, на месте было изъято почти 150 граммов наркотика, расфасованного на разовые дозы