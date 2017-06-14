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Происшествия
Опубликовано фото ДТП под Красноярском: две иномарки вылетели в кювет
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Опубликовано фото ДТП под Красноярском: две иномарки вылетели в кювет

6:53  14 Июня 2017
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Опубликовано фото ДТП под Красноярском: две иномарки вылетели в кювет

Красноярск, 14 июня. Две иномарки не поделили дорогу под Красноярском. Сегодня ранним утром произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и Toyota.

Как рассказывают очевидцы, они двигались по дороге в одном направлении. Затем водитель на машине Toyota пошел на обгон. Этот маневр завершился столкновением, после которого обе легковушки вылетели в кювет.

Фотографии с места событий опубликованы в одной из групп в социальных сетях, в которой рассказывается о различных ЧП. Уточняется, что водитель Nissan получил легкие травмы. 

 
Алексей Громов
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