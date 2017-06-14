Медведев выделил 350 млн рублей на ремонт диспансеров и больниц в регионах

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Москва, 14 июня. Правительство России направило министерству здравоохранения более 350 миллионов рублей на ремонт диспансеров и больниц в регионах.

Как сообщается на официальном сайте Кабмина РФ, 358,5 млн рублей на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы получат одна больница и четыре диспансера в Магаданской, Псковской, Челябинской областях, а также в Чувашии и Красноярском крае.

Как отмечается в распоряжении за подписью Дмитрия Медведева, средства выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».