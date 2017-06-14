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Происшествия
Грузовик с химикатами перевернулся рядом с Ниагарским водопадом
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Грузовик с химикатами перевернулся рядом с Ниагарским водопадом

6:55  14 Июня 2017
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Грузовик с химикатами перевернулся рядом с Ниагарским водопадом

Оттава, 14 июня. Авария, в результате которой неподалеку от Ниагарского водопада перевернулся грузовик, перевозивший ядовитые вещества, произошла в Канаде.

Сообщается, что автомобиль перевозивший токсичный взрывоопасный газ фосфин, перевернулся на шоссе в районе города Сент-Катаринс в провинции Онтарио.

Отмечается, что место ДТП находится примерно в 20 километрах от водопада.Грузовик с химикатами перевернулся рядом с Ниагарским водопадом

Власти провинции провели немедленную эвакуацию населения в двухкилометровой зоне от случившегося, так как при вдыхании газа происходит поражение легких и нервной системы человека.

Движение на автотрассе перекрыто.

Ирина Новикова
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