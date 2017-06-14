Высотный жилой дом объят огнем в Лондоне

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Лондон, 14 июня. В районе Шепердс Буш, что на западе британской столицы, горит высотный жилой дом.

Как сообщают местные СМИ и очевидцы в социальных сетях, горит значительная часть 24-этажного здания. Есть данные о том, что горят все этажи высотки, в здании могут находиться люди.

Подробностей ЧП пока нет, на месте происшествия работают десятки пожарных расчетов, полиция призывает лондонцев избегать района, где проходит спасательная операция. Данных о пострадавших пока нет.