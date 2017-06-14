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Общество
Картина и зрители: фонд Потанина подарил Третьяковской галерее полотно Булатова 
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Картина и зрители: фонд Потанина подарил Третьяковской галерее полотно Булатова 

6:19  14 Июня 2017
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Картина и зрители: фонд Потанина подарил Третьяковской галерее полотно Булатова 

Москва, 14 июня. Коллекция Третьяковской галереи пополнилась еще одной работой художника Эрика Булатова. Полотно «Картина и мастер» передано в дар от благотворительного фонда Владимира Потанина.

Оно станет уже пятым творением художника-концептуалиста в собрании Третьяковки. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе галереи.

Картина и зрители: фонд Потанина подарил Третьяковской галерее полотно Булатова 

В ближайшем будущем картину можно будет увидеть в здании в Лаврушинском переулке. Позднее она пререедет на Крымский вал, где займет достойное место в экспозиции среди работ таких мастеров, как Олег Васильев, Илья Кабаков и Дмитрий Плавинский. 

#булатов
Алексей Громов
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