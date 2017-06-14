Сирия новости 14 июня 07.00: ССА уничтожила конвой САА у города Даръа, ИГ убило 24 солдата в провинции Ракка
Сирия, 14 июня. ССА уничтожила конвой САА у города Даръа, ИГ* убило 24 солдата САА в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под контроль населенный пункт Аль-Давахира, а также ближайшие фермы.
«Хезболла»: при поддержке ВКС РФ захватила у террористов ИГ населенный пункт Бир аль-Баддия и его окрестности к юго-востоку от Пальмиры.
Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила конвой САА на дороге к северу от города Даръа, сообщается о десятках погибших.
ИГ: ведет боевые столкновения с САА в Дейр эз-Зоре, уничтожило 24 солдата САА на юго-западе провинции Ракка.
Курды: ликвидировали около 50 бойцов ССА и захватили несколько противников с оружием в руках в плен в провинции Алеппо, бойцы SDF**** задержали террориста-смертника на «шахид-мобиле» на западе города Ракка.
Провинция Дамаск
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, населенный пункт Аль-Давахира также, как и ближайшие фермы, на данный момент полностью под контролем «Хезболлы» и НДС.
Провинция Алеппо
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, со ссылкой на курдские источники, во время контрнаступления боевиков в районе города Дарат Изза, SDF ликвидировали около 50 бойцов ССА и захватили несколько противников с оружием в руках в плен. Информация отличается от заявлений ССА, которые утверждают, что потеряли 32 бойца.
Провинция Хомс
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, при поддержке ВКС РФ «Хезболла» захватила у террористов ИГ населенный пункт Бир аль-Баддия и окрестности к юго-востоку от Пальмиры. По словам военного источника, бойцы «Хезболлы» теперь продвигаются дальше на восток к насосной станции Т-3.
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, части Республиканской гвардии отправились из провинции Латакия к Пальмире в качестве подкрепления, дабы помочь союзникам в операции по освобождению города Дейр эз-Зор.
Провинция Дейр эз-Зор
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Deir ez-Zor 24, произошли боевые cтолкновения между террористами ИГ и бойцами САА с союзными силами в рабочем квартале города Дейр эз-Зор.
Провинция Даръа:
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, ССА уничтожила конвой САА на дороге к северу от города Даръа, сообщается о десятках погибших.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство World On Alert, боевики обстреляли позиции САА при помощи артиллерии.
Провинция Ракка
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@DPRKJones) один из источников, САА и союзники ввели танки T-62M, T-55 и T-55 с минными тралами, а также БМП-1 на территорию западной части провинции.
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, бойцы SDF задержали террориста-смертника на «шахид-мобиле» на западе города Ракка. Теракт удалось предотвратить.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство World On Alert, 24 солдата САА были уничтожены в результате 2 атак смертников ИГ на юго-западе провинции.
Ирак
По сообщению информационного агентства Iraqi News, за все время операции в западном Мосуле, начиная с февраля месяца, в городе было ликвидировано более чем 1200 террористов ИГ, из них 214 снайперов и 27 командиров, а также было уничтожено 865 «шахид-мобилей» и обезврежено 780 наземных мин.
* Организация запрещена на территории РФ.
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