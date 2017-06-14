Отношения с США и секрет работы российских спецслужб: интервью Путина восхитило американцев

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Россия предлагала США и Европе совместно работать над системой противоракетной обороны, однако те отказались. Об этом в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказала президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что Россия была вынуждена создать такие ракетные системы, которые позволят преодолеть любые ПРО.

По словам российского лидера, существуют две угрозы: размещение этих ПРО возле российских границ и переоборудование комплексов в ударные ракетные.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия сохранит стратегический баланс в мире и сделает это дешевыми, но эффективными способами.

Американский телеканал Showtime сегодня показал вторую часть фильма о президенте России Владимире Путине. В ней глава РФ прокомментировал и отношения между Россией и США.

Владимир Путин заявил, что есть люди, которые смотрят на 25-30 лет вперед и думают об угрозах, а есть люди, которые живут от выборов до выборов и думают только о своих политических интересах.

«Они все по-разному относятся к России», — отметил он.

Российский президент добавил, что в Вашингтоне всеми силами пытаются рассорить Киев и Москву и не допустить их сближения.

Он пояснил, что союз России и Украины влечет опасность для США, а поддержка украинских националистов представляет собой беспроигрышную позицию.

«Миру нужно сменить позицию и перестать поддерживать радикалов», — добавил глава РФ.

Не оставил без внимания российский президент и комментарий в свой адрес от бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Напомним, в марте 2014 года телеканал CNN сообщал, что Клинтон, говоря о Крыме, провела параллель между Путиным и Гитлером. Она сравнила главу РФ с главой Третьего Рейха. Клинтон пояснила, что слова Путина о необходимости защищать русских напомнили ей действия Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями в Восточной Европе.

Российский президент заметил, что также может допустить различные сравнения деятельности американских политиков, однако Москва воздерживается от крайних высказываний в силу политической культуры.

При этом Владимир Путин добавил, что Хилари Клинтон энергичная женщина и он знаком с ней лично.

Глава РФ также подчеркнул, что наша страна не вмешивается в дела других стран, и не имеет такой привычки в отличие от своих зарубежных партнеров.

«У России принцип такой — уважение суверенности иных стран — и этим все сказано», — сказал он.

Как бы Россию не пытались демонизировать в глазах мирового сообщества, она остается суверенным и демократическим государством, сказал Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Стран, которые сегодня поистине могут похвастаться суверенитетом, единицы. И многие из них сами ограничили свою суверенность», — добавил он.

По словам главы РФ, российские спецслужбы работают гораздо лучше американских. И это несмотря на колоссальное финансирование в этой области у США. Россия таким похвастаться не может.

«Однако это и есть секрет работоспособности», — считает российский президент.

После распада СССР у России появилось отторжение ко вседозволенности спецслужб, отметил Владимир Путин. По его словам, у нас нет столь массового охвата и такой сети.

Глава РФ также прокомментировал ряд вопросов, которые образовались вокруг фигуры бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

Владимир Путин рассказал, что экс-сотрудник АНБ не хотел сдавать секретную информацию, а просил оказать ему помощь в борьбе с США. Однако, российский президент отказался от этого сразу, так как отношения между нашими странами и так были не лучшими.

После этого Сноуден пропал и затем объявился, когда приземлился на самолете в Москве, но покинуть борт не мог. У него возникли проблемы с транспортировкой в Латинскую Америку, куда он намеревался лететь дальше.

Путин назвал Сноудена мужественным и «безбашенным» человеком. Он сообщил, что решил дать ему политическое убежище из-за проблем с вылетом из России.

Россия отказалась выдать Сноудена США из политических соображений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент России отмечал, что не одобряет действия бывшего сотрудника АНБ, из-за его отказа от американских интересов.

Владимир Путин считает, что Сноудену следовало бы просто уволиться из спецслужб и не поднимать скандала. Однако, он подчеркнул, что это исключительно дело самого экс-сотрудника АНБ.

Американские зрители второй день делятся в соцсетях мнением о фильме Оливера Стоуна, в котором глава России рассказывает о себе и своих взглядах на происходящие в мире события.

«Каждый американец должен посмотреть интервью Оливера Стоуна «the Putin Interviews», при все этой русофобии вокруг полезно получить какую-то перспективу», — пишут жители США.

Every American should watch #OliverStone the #PutinInterviews, with all the Russophobia going around, it's useful to get some perspective — Kenneth Belkin (@Kenneth_Belkin) June 14, 2017

«Он может нам и не нравится, но никто не может отрицать, что этот парень (Путин) проницателен. Я не могу дождаться завтрашнего эпизода!»

We may not like him but no one can deny that the guy is astute. I can't wait for tomorrow's ep! #PutinInterviews #showtime — B C ????????✈️???? (@nfinitlycurious) June 14, 2017

«Оливер Стоун заслуживает благодарность за работу с Путиным. Я во многом не соглашаюсь со Стоуном, но я не вижу причин, по которым мы не сможем поладить с Россией»

@TheOliverStone deserves credit for work w/ Putin. I have many disagreements with Stone, but I see no reason we couldn't get along w/ Russia — Matt Ray (@MattRayLiberty) June 14, 2017

Ранее стало известно, что фильм Оливера Стоуна о российском президенте намерены показать во Франции. В России картину покажет Первый канал. Фильм будет транслироваться с 19 по 22 июня.