Водитель автобуса, разбившегося в Забайкалье, не спал за рулем — источник

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Красноярск, 14 июня. Источник в министерстве здравоохранения Забайкальского края сообщил, что водитель разбившегося на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал» автобуса с паломниками не спал за рулем.

По его словам, правоохранители побеседовали с пострадавшими, в частности, с человеком, сидевшим рядом с водителем.

«Он говорит, что водитель до момента аварии разговаривал, то есть он точно не спал», — уточнил источник

Ранее Газета.ру сообщала, что в воскресенье на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал» опрокинулся автобус с паломниками.

В результате ДТП погибли 14 человек.