Киев готов прекратить АТО в Донбассе, чтобы ввести военное положение на Украине

В Избранное

Скопировать

Киев, 14 июня. В Совете национальной безопасности и обороны Украины хотят изменить формат военной операции Киева в Донбассе — речь идет не о прекращении войны против населения Донбасса и народных республик Донецка и Луганска, а наоборот, введении во всей Украине военного положения, как в стране, подвергшейся нападению внешнего врага. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как заявил Турчинов в интервью украинским СМИ, формат «АТО» — «антитеррористической операции в Донбассе» — изжил себя и теперь Украина должна признать, что ведет войну. Парадоксальным образом, по мнению Турчинова, введение на Украине военного положения «усилит фундамент минских соглашений» — а фактически, позволит заткнуть рты недовольным продолжением «АТО» украинцам.

Как отметили опрошенные RT эксперты, идеи о введении на Украине военного положения вполне очевидно свидетельствуют о том, что Киев не намерен соблюдать режим перемирия в Донбассе. В случае, если СНБО Украины добьется введения в стране военного положения, выполнение обязательств Киева в рамках минских соглашений станет полностью невозможным.